В Филармонии состоялся вечер, посвященный светлой памяти общенационального лидера Гейдара Алиева

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся вечер, посвященный светлой памяти общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В мероприятии приняли участие Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под управлением дирижёра Мустафы Мехмандарова, а также солист Мухаммедали Пашазаде (кларнет).

В начале вечера память великого лидера Гейдара Алиева была почтена минутой молчания.

В концертной программе прозвучали "Адажио" из балета Гара Гараева "По грозовым путям", фрагменты из балета Азера Дадашова "Бабек", "Элегия" для кларнета с оркестром Назима Аливердиева, а также симфоническое произведение Фикрета Амирова "Сказание о Насими".

Представленные произведения отразили глубокий духовный и патриотический дух в творчестве азербайджанских композиторов, став музыкальным воплощением высокой оценки, которую выдающийся государственный деятель Гейдар Алиев придавал национальной культуре.

Вечер памяти стал выражением уважения и благодарности великому лидеру Гейдару Алиеву, подарив слушателям проникновенную и наполненную патриотическим настроем музыкальную программу.

