Ремонт экрана «трикладушки» Samsung сравнили с ценой iPhone 17 Pro

В Южной Корее стартовали продажи складного смартфона Samsung Galaxy Z TriFold, первую партию которого раскупили за пару минут. Журналисты выяснили, что стоимость замены экрана новинки обойдется почти в половину стоимости устройства.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает GSMArena.

Согласно опубликованным данным, замена внутреннего складного дисплея Galaxy Z TriFold на корейском рынке обойдется минимум в 1 657 500 вон. Это делает данный экран самым дорогим компонентом для замены за всю историю смартфонов Samsung.

Для снижения финансовой нагрузки на покупателей производитель предлагает однократную скидку в размере 50% на замену складного дисплея. Такая мера может быть особенно востребована среди владельцев устройства. На этом фоне стоимость замены внешнего экрана выглядит существенно ниже - 137 000 вон.

Samsung начала продажи "трикладушки" пока только в Южной Корее, где Galaxy Z TriFold был распродан буквально за несколько минут после поступления в 20 фирменных магазинов. Устройство предлагается за 3,59 млн вон.