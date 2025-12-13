Италия может оштрафовать Ryanair

Авиакомпании Ryanair грозит крупный штраф в размере от 500 миллионов до 1 миллиарда евро от итальянского антимонопольного ведомства за злоупотребление доминирующим положением.

Как передает Day.Az, это включает в себя немедленное требование изменить ключевой элемент бизнес-модели, которая до сих пор гарантировала авиакомпании рекордные доходы и прибыль.

Решение будет принято 22 декабря, сообщает итальянская газета Corriere della Sera.

Расследование, начатое в сентябре 2023 года, подошло к концу.

В рамках дела Антимонопольное управление Италии обвиняет Ryanair в злоупотреблении доминирующим положением на итальянском рынке авиаперевозок с целью сокращения конкурентной среды для физических и онлайн-турагентств. По данным управления, ирландская авиакомпания - лидер в Италии с долей рынка от 38% до 50% на внутренних и европейских маршрутах - в последние годы ввела ряд "ограничительных" мер, которые значительно затруднили для посредников продажу билетов Ryanair.

В число ограничений вошли обязательная проверка лица для пассажиров, совершающих покупки через онлайн-агентства, система автоматической блокировки бронирований, признанных "нестандартными" (называемая "Shield"), и дистрибьюторские контракты с туристическими агентствами, признанные "несбалансированными". По мнению ведомства, это привело к тому, что потребители стали обращаться к веб-сайту компании, что ограничило сравнение цен, пакетные предложения и свободу выбора.

Итальянское антимонопольное ведомство (ICA) установило, что Ryanair препятствовала конкуренции не "по существу дела", а посредством искусственных ограничений и стратегических методов, направленных на снижение конкурентоспособности онлайн-агентств. Ryanair отрицает все обвинения. Она подтверждает, что никакие европейские правила не обязывают ее заключать соглашения с онлайн-турагентствами и что ее модель прямых продаж лежит в основе самых низких тарифов, предлагаемых на рынке.

Если результаты расследования подтвердятся, Ryanair может быть оштрафована на сумму до 10% от своего годового глобального оборота, хотя в данном конкретном случае штраф будет рассчитываться на основе доходов, полученных в Италии (в среднем 2,7 миллиарда евро в год за последние три года), с учетом дополнительных отягчающих обстоятельств. Кроме того, эта мера также потребует принятия корректирующих мер.