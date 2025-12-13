Азербайджан и США отметили стратегическую важность Маршрута Трампа

Состоялся обмен мнениями между Азербайджаном и США касательно стратегической важности Маршрута Трампа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом написал министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов на своей странице в соцсети "X".

"Мы встретились с исполнительным директором Национального совета по энергетическому доминированию Джарродом Агеном в Белом доме. Мы обменялись мнениями о стратегической важности Маршрута Трампа для международного мира и процветания (TRIPP) с точки зрения обеспечения межрегиональной энергетической взаимосвязи, создания энергетических межрегиональных соединений, центров обработки данных и энергоснабжения между Азербайджаном, Турцией, Центральной Азией и Европой", - говорится в сообщении.

Напомним, что 8 августа в Вашингтоне при участии Президента США Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию. Один из пунктов документа предусматривает запуск Зангезурского коридора (так называемого "Маршрута Трампа" или TRIPP) для разблокирования региональных коммуникаций. Кроме того, главы МИД Азербайджана и Армении парафировали Соглашение о мире и межгосударственных отношениях.