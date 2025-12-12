В Азербайджане усилится ветер

В связи с ожидаемой ветреной погодой с вечера 13 декабря до дневных часов 14 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове, а также с дневных часов 13 декабря до дневных часов 14 декабря в большинстве регионов объявлены желтый и оранжевый уровни погодного предупреждения.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Согласно оранжевому предупреждению, в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Шеки, Исмаиллы, Габале, Гобустане, Гаджигабуле, Огузе, Мингячевире, Шабране, Хачмазе, Гусаре, Сиязане, Хызы, Агстафе, Газахе, Кяльбаджаре, Лачине, Нефтчале, Дашкесане, Гедабеке, Балакене, Гахе и Загатале будет дуть северо-западный ветер, скорость которого усилится до 20,8-28,4 м/с.

В Сальяне, Ширване, Сабирабаде, Шамахе, Агсу, Гёйчае, Губе, Товузе, Шамкире, Гёранбое, Гяндже, Гёйгёле, Агдаме, Агдаше, Кюрдамире, Евлахе, Нафталане, Лерике, Ярдымлы, Лянкяране, Масаллы, Астаре, Джалилабаде, Билясуваре, Зангилане, Физули, Губадлы и Бейлагане объявлено жёлтое предупреждение: северо-западный ветер усилится до 13,9-20,7 м/с.

Ранее мы сообщали, что температура воздуха резко снизится.