В Турции образовались сотни карстовых провалов

Засуха в одном из регионов Турции привела к образованию около 700 карстовых провалов. Воронки продолжают обрушиваться в землю по всей пересохшей местности.

Как передает Day.Az, согласно недавней оценке Управления по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Турции, на Коньинской равнине, ключевом регионе выращивания пшеницы, который часто называют житницей страны, зафиксировано 684 карстовых провала. Новые кадры, снятые с дронов, показывают глубокие воронки, разрывающие сельскохозяйственные угодья.

Эксперты называют основными причинами появления этих масштабных провалов изменение климата, засуху и интенсивную добычу подземных вод.

Масштабное орошение при выращивании сахарной свеклы и кукурузы ускорило истощение подземных вод в Коньинском бассейне. По данным турецких геологических исследований, за последние десятилетия уровень грунтовых вод в отдельных районах Коньи снизился на десятки метров.

По информации Коньинского технического университета, только за последний год в районе Карапынар провинции Конья появилось более 20 новых крупных карстовых провалов. Некоторые из них превышают 30 метров в ширину и достигают глубины в сотни метров.

Если раньше в регионе Конья фиксировалось лишь несколько таких провалов за десятилетие до 2000-х годов, то теперь их число исчисляется десятками ежегодно. Центр исследований карстовых провалов при университете сообщил, что к концу 2021 года около 1 850 участков уже демонстрировали признаки просадки грунта.