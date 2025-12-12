Обнародована повестка дня очередного заседания Милли Меджлиса

Обнародована повестка дня заседания Милли Меджлиса, которое состоится 16 декабря.

Как сообщает Day.Az, в повестку дня включены следующие 10 вопросов.

1.Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении "Меморандума о взаимопонимании между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством национальной обороны Турецкой Республики о взаимной укреплении военной безопасности".

2.Законопроект Азербайджанской Республики о присоединении к "Соглашению о спасении космонавтов, возвращении космонавтов и возвращении объектов, запущенных в космическое пространство".

3.Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Руанда о воздушном сообщении".

4.Законопроект Азербайджанской Республики о "Транспортно-экспедиционной деятельности" (третье чтение).

5.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики, Кодекс торгового мореплавания Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики "О транспорте" и "Об автомобильном транспорте" (третье чтение).

6.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "О защите прав потребителей", "Об охране окружающей среды", "О государственной пошлине", "Об аккредитации в области оценки соответствия" и "О стандартизации" (третье чтение).

7.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "О государственной пошлине" и "О государственном реестре недвижимого имущества" (первое чтение).

8.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики (первое чтение).

9.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики "О социальном страховании" и "О государственной службе" (первое чтение).

10.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики, Уголовный кодекс Азербайджанской Республики, Налоговый кодекс Азербайджанской Республики, Кодекс Азербайджанской Республики об исполнении наказаний, в законы Азербайджанской Республики "О профессиональных союзах", "О социальном страховании", "О статусе муниципалитетов", "О социальной защите детей, лишенных родительской опеки", "О борьбе с туберкулезом в Азербайджанской Республике", "О наркологической службе и контроле", "О молодежной политике", "О прожиточном минимуме", "Об адресной государственной социальной помощи", "Об обеспечении гендерного (мужского и женского равенства)", "О страховании от безработицы", "О правах лиц с инвалидностью", "О занятости" и "О Счетной палате" (первое чтение).