Стоимость золота поднялась выше уровня 4300 долларов

Золото на мировых рынках подешевело.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на данные биржи, на товарной бирже COMEX в Нью-Йорке цена декабрьских фьючерсов на золото снизилась на 0,28% и составила 4 300,95 долларов США за тройскую унцию.