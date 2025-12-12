Казахстан надеется на скорейшее заключение мирного договора между Азербайджаном и Арменией

Надеемся на скорейшее заключение полноформатного мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на форуме Международного мира и доверия в Ашхабаде.

"На наш взгляд, историческое значение имеет подписание Азербайджаном и Арменией совместной декларации о мире, что открывает широкие перспективы разностороннего сотрудничества в данном регионе и за его пределами. Надеемся на скорейшее заключение полноформатного мирного договора, гарантирующего стабильность на Южном Кавказе", - сказал Токаев.

Президент также отметил, что Казахстан приветствует активизацию переговорного процесса по украинскому конфликту.

"Приветствуем подписание мирного соглашения и по ситуации на Ближнем Востоке. Решение Казахстана присоединиться к Авраамским соглашениям продиктовано стремлением внести посильный вклад в стабилизацию ситуации в этом регионе", - подчеркнул глава государства.

Ранее мы сообщали, что Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Президента Ильхама Алиева за решение снять ограничения на транзит грузов в Армению.