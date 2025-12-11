В некоторых частях двух районов Баку не будет газа

Подача газа в двух районах Баку будет приостановлена.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ПО "Азеригаз", в связи с проведением ремонтных работ 12 декабря с 10:00 будет временно прекращена подача газа в Ясамальском районе - по улицам М. Шарифзаде, А. Аббасова, Х. Мустафаева, Х. Зардаби, Х. Дадашова, В. Алиева, З. Каримова, Н. Хикмета, а также по улицам Саллагхана (7, 8, 9).

Кроме того, ограничения коснутся территорию "Аг шехер" ("Белый город") в Хатаинском районе.