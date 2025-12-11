В Азербайджанском государственном музее музыкальной культуры Азербайджана (Музейный центр) состоялась церемония награждения победителей Республиканского конкурса чтецов "Поэзия Хазри", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Мероприятие было организовано Научно-методическим и квалификационным центром культуры (MEMIM) Министерства культуры Азербайджана при организационной поддержке Союза театральных деятелей Азербайджана, в партнерстве с издательствами Qanun и MİMTA.

Начальник отдела книжной промышленности министерства культуры Васиф Гурбанзаде, директор музея, доктор искусствоведения, заслуженный деятель культуры Алла Байрамова, председатель СТДА, народный артист Гаджи Исмайлов и и.о. директора MEMIM, доктор философии по искусствоведению, доцент Вугар Гумбатов, выступая на открытии мероприятия, отметили, что конкурс организован в целях пропаганды наследия народного поэта Наби Хазри, развития творческих способностей декламаторов, повышения интереса к искусству художественной декламации и обогащения художественно-эстетического вкуса молодежи.

На мероприятии выступили члены жюри конкурса: заместитель председателя СТДА, заслуженный деятель искусств, профессор Азад Шукюров, народный артист Мамедсафа Гасымов, секретарь Союза писателей Азербайджана, заслуженный деятель культуры Ильгар Фахми. Они отметили, что из около 50 кандидатов, участвовавших в конкурсе, в финал прошли 14 участников. Их мастерство было оценено жюри: 1-е место занял Анар Ахмедов, 2-е поделили Рамиль Гусейнзаде и Гусейнага Асланов, а 3-е место досталось Сяма Агазаде.

Победители были награждены денежными призами и дипломами, а участники - сертификатами и памятными подарками.

В художественной части мероприятия, модератором которого была сотрудница MEMIM, доктор искусствоведения, заслуженный деятель культуры Саадат Тахмиразгызы, победители конкурса, а также преподаватели и учащиеся 26-й Бакинской музыкальной школы имени Муслима Магомаева исполнили стихотворения "Море, небо, любовь", "Я смотрю на твое фото", "Скажи мне, где ты", "Ветер", "Не ищи беззаботного человека", "Кого что ждет?", "Мое сердце", а также музыкальные композиции "Журавли", "Ущелья", "Осталась в моей душе" и "Азербайджан" написанные на стихи поэта.

Присутствующий на мероприятии сын Наби Хазри, Арзу Бабаев также поздравил победителей и поблагодарил организаторов торжества.

