Неохватный масштаб Личности: памяти Великого Гейдара Алиева

Автор: Акпер Гасанов

12 декабря Азербайджан отмечает День Памяти общенационального лидера Гейдара Алиева - государственного деятеля мирового масштаба, политика. Прошло уже 22 года со дня его ухода из жизни, но значимость его наследия лишь растёт: фундамент, заложенный Гейдаром Алиевым, определяет динамику развития независимого Азербайджана и сегодня, в XXI веке.

Карьера Гейдара Алиева является образцом для изучения в школах государственного управления. В 1969-м он стал первым секретарём ЦК Компартии Азербайджана - фактическим руководителем республики. Это был период, когда судьба Азербайджана требовала от лидера железной дисциплины, стратегического мышления и глубокой ответственности. Гейдар Алиев оправдал ожидания полностью: республика стала одной из самых динамично развивавшихся в Союзе.

Да, период руководства Гейдара Алиева в советском Азербайджане (1969-1982) стал временем заметного скачка в промышленности, строительстве, здравоохранении, образовании, науке и культуре. Он добивался системного развития - не точечного, а охватывающего разные секторы. Среди ключевых достижений можно выделить формирование промышленного потенциала, позволившего республике стать передовым индустриальным регионом СССР и масштабное жилищное и инфраструктурное строительство, обеспечившее новый уровень качества жизни.

Плюс, развитие нефтегазовой отрасли, укрепление позиций Баку как энергетического центра и инвестиции в человеческий капитал - новая система школ, профессиональных учебных заведений, заметный прорыв в подготовке национальных кадров. Азербайджан поднялся с последних на ведущие позиции в ряде отраслей союзной экономики. Именно поэтому Гейдар Алиев стал востребован на союзном уровне.

В 1982 году он вошёл в высшую политическую элиту всего СССР, в Политбюро ЦК КПСС, и одновременно занял пост первого заместителя председателя Совета Министров СССР. Это была вершина советской государственной иерархии, и достижение подобного уровня для выходца из республики Южного Кавказа несло в себе огромный политический и символический смысл. Азербайджан получил еще один источник признания и уважения на огромном геополитическом пространстве.

На посту первого зампреда Совмина СССР Гейдар Алиев курировал направления, определявшие экономическое и инфраструктурное развитие огромной страны. В числе его проектов: поддержка масштабной программы по развитию Дальнего Востока, содействие строительству Байкало-Амурской магистрали - символа технологического прорыва СССР, реформирование ключевых отраслей промышленности.

Современники из союзного руководства неоднократно свидетельствовали: он был одним из самых ярких и эффективных политиков того времени. Не случайно аналитики и сегодня отмечают: именно он мог стать преемником генерального секретаря СССР. Однако политические интриги эпохи перестройки изменили ход истории. Вынужденный уход Гейдара Алиева из большого союзного руководства стал одним из тех решений, которые впоследствии предопределили хаотичность последующих процессов. Развал Советского Союза, волна войн, политическая нестабильность - всё это могло выглядеть иначе, окажись у руля более прагматичное и государственное мышление.

После распада СССР Азербайджан столкнулся с угрозой утраты государственности. Армяно-азербайджанский конфликт привел к оккупации 20% территории нашей страны. Политическая борьба внутри республики поставила под сомнение само существование независимого Азербайджана. В 1993 году народ, осознавая глубину кризиса, призвал Гейдара Алиева стать руководителем страны. Его возвращение стало переломным моментом, когда катастрофический сценарий был остановлен.

В итоге, именно Гейдар Алиев стабилизировал внутриполитическую ситуацию, создал основу для сильной армии, провел внешнеполитическую диверсификацию, подписал "Контракт века", заложивший фундамент под будущий экономический рывок и обеспечил международное признание и укрепление суверенитета Азербайджана. Формула его политики была проста по формулировке, но бесконечно сложна в реализации: "Независимость - это наша величайшая ценность, и её нужно не только провозгласить, но и защитить".

Гейдар Алиев оставил после себя современный Азербайджан - устойчивый, уверенный в будущем, интегрированный в мировую экономику и международную политику. По его инициативе была разработана долгосрочная модель развития, основанная на трёх столпах: сильная государственность, экономическая независимость, восстановление территориальной целостности.

Сегодня Азербайджан - самая развитая страна Южного Кавказа, государство-победитель, полностью восстановившее свой суверенитет. Это - практическое воплощение идей, которые Гейдар Алиев сформулировал еще в 1990-е годы. Гейдара Алиева справедливо называют общенациональным лидером азербайджанского народа. Его вклад состоит не только в конкретных достижениях, но и в создании политической философии азербайджанской государственности. Это философия уверенности в собственных силах, стратегического видения, последовательной защиты национальных интересов.

Именно поэтому память о Гейдаре Алиеве - это не только о дань прошлому. Она живёт в делах и победах современного Азербайджана. Сегодня, склоняя головы перед светлой памятью Гейдара Алиева, весь азербайджанский народ выражает глубокую благодарность человеку, который спас государство в самый критический момент и создал условия для его будущего стремительного и успешного развития. Его имя - не только часть истории Азербайджана, но и важнейший ориентир для нашей страны на долгие годы вперед.