Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Детский противотуберкулезный санаторий номер 5 Министерства здравоохранения - ФОТО
11 декабря вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева и министр здравоохранения Теймур Мусаев посетили Детский противотуберкулезный санаторий номер 5 Министерства здравоохранения.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в ходе посещения состоялось ознакомление с деятельностью учреждения, организацией медицинских услуг и условиями, созданными для детей. Были обсуждены проводимые в диспансере работы по обновлению, а также меры по повышению качества диагностических и лечебных услуг.
Министр здравоохранения Теймур Мусаев выразил Лейле Алиевой благодарность за поддержку проектов, реализуемых в нашей стране в области охраны здоровья детей.
