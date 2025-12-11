Арестован начальник Международного морского торгового порта Баку-Говсан Рашад Дашдамиров.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Р.Дашдамиров обвиняется в контрабанде и уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Ему предъявлено обвинение по статьям 206.4; 213-1.2.2; 213-1.2.3 и 308.2. Уголовного кодекса АР.