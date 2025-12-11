США создадут собственный флот для депортаций

Министерство внутренней безопасности США подписало контракт на сумму около 140 миллионов долларов, чтобы закупить шесть самолетов Boeing 737 для депортаций. Об этом сообщает издание The Washington Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что данная мера позволит агентству ввести в эксплуатацию собственный флот после получения значительного увеличения финансирования от Конгресса. Для депортационных рейсов долгое время использовались чартерные самолеты, однако знакомые с условиями контракта чиновники уверяют, что у Службы иммиграционного и таможенного контроля США теперь есть более масштабные планы.

В 2025 году американский Конгресс разрешил выделить 170 миллиардов долларов на реализацию программы президента Дональда Трампа по охране границы и иммиграции в течение четырех лет. Это планируется сделать в рамках масштабного налогового законопроекта республиканцев.

По словам госслужащих, деньги на воздушные суда поступают именно из этого фонда.