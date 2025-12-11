Назван планируемый объем поставок азербайджанского газа в Венгрию

Азербайджан поставит в Венгрию 800 миллионов кубометров газа в рамках недавно подписанного контракта.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом на своей странице в Facebook написал министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто.

"Очередное соглашение о закупке природного газа: на этот раз с Азербайджаном, на два года, 800 млн кубометров!" - написал министр.

Напомним, что подписание соглашения о поставках природного газа между SOCAR и MVM ONEnergy состоялось в ходе встречи 10 декабря президента SOCAR Ровшана Наджафа с генеральным директором венгерской MVM Group Кароли Матраем.

Соглашение, вступающее в силу 1 января 2026 года, послужит дальнейшему укреплению стратегического энергетического партнерства между Азербайджаном и Венгрией.

Новое соглашение о поставках природного газа было подготовлено на основе предыдущего соглашения между компаниями.