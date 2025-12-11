https://news.day.az/world/1801771.html ЕС выделил Украине 2,3 млрд. евро Совет ЕС утвердил выделение Украине шестого транша макрофинансовой помощи ЕС в размере €2,3 млрд. "Совет ЕС утвердил выделение Киеву шестого транша из Фонда поддержки Украины в €2,3 млрд", - говорится в заявлении Совета ЕС, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. Согласно документу, деньги "поступят скоро".
