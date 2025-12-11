ОАЭ выделяют $550 млн ООН

По поручению Президента Объединённых Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда бин Зайеда Аль Нахайяна ОАЭ объявили о масштабном взносе в размере 550 млн долларов США в поддержку Global Humanitarian Overview (GHO), который в 2026 году предусматривает привлечение 33 млрд долларов для оказания помощи примерно 135 млн человек в рамках 23 гуманитарных операций по всему миру, включая программы помощи беженцам и мигрантам.

Согласно сообщению приоритетной задачей текущего апелляционного плана является защита жизни до 87 млн человек, нуждающихся в неотложной поддержке, что требует финансирования в размере 23 млрд долларов.

Поддержка ОАЭ демонстрирует ключевую роль страны в продвижении многостороннего гуманитарного сотрудничества и её тесное взаимодействие с агентствами ООН.

Комментируя данный взнос Министр международного сотрудничества ОАЭ Реем бинт Ибрахим Аль Хашими заявила что, Эмираты неизменно поддерживают глобальные гуманитарные усилия и работают со своими партнёрами в системе ООН для обеспечения доступа к помощи тем, кто пострадал больше всего.

"Этот вклад отражает директивы шейха Мухаммеда бин Зайеда Аль Нахайяна и мы убеждены в необходимости международной солидарности гуманитарные призывы"-сказала она.

Заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи (OCHA) Том Флетчер, приветствовал заявление.

"Наш призыв направлен на оказание гуманитарной помощи тем кто сильнее пострадал. Поддержка данной миссии со стороны ОАЭ является мощным сигналом, сфокусированным на людях, которые нуждаются в помощи. Мы должны обеспечить эффективное, инновационное реагирование, соответствующее масштабу вызова" -сказал Том Флетчер.

По мнению генерального директора ВОЗ Тедрос Адан Гебрейес поблагодарил шейха Мухаммеда бин Зайеда Аль Нахайяна и ОАЭ за поддержку, которая обеспечит жизненно важную медицинскую помощь миллионам нуждающихся.

Исполнительный директор UNICEF Кэтрин Рассел в своем заявлении высоко оценила поддержку ОАЭ.

"UNICEF высоко ценит поддержку ОАЭ, которая поможет спасти и улучшить жизнь детей, оказавшихся в гуманитарных кризисах. Дети всегда самые уязвимые во время бедствий. На фоне дефицита финансирования эта помощь особенно важна и основана на стратегическом партнёрстве UNICEF с ОАЭ" - сказала она.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди приветствовал заявление, отметив, приверженность ОАЭ гуманитарным усилиям.

"Мы ценим сильную приверженность ОАЭ гуманитарным усилиям. При серьёзных дефицитах финансирования, которые угрожают миллионам перемещённых людей, такие взносы позволяют UNHCR усиливать работу и давать надежду тем, кто нуждается в защите" - заявил он.

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (WFP) Синди Маккейн заявила что, на фоне стремительного роста гуманитарных нужд и опасного отставания ресурсов вклад ОАЭ это спасительный ресурс.

"Мы благодарим ОАЭ за гуманитарное лидерство в это беспрецедентное время" -сказала она.