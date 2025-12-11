Журнал Time назвал людей года

Журнал Time назвал создателей известных систем искусственного интеллекта людьми года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом говорится в материале на сайте издания.

Сообщается, что в список попали американский миллиардер и предприниматель Илон Маск, создатель корпорации Meta Марк Цукерберг, а также глава компании OpenAI, создавшей нейросеть ChatGPT, Сэм Альтман.

Также звание человека года получил генеральный директор американской компании-разработчика программного обеспечения Nvidia Дженсен Хуанг.