https://news.day.az/world/1801694.html Журнал Time назвал людей года Журнал Time назвал создателей известных систем искусственного интеллекта людьми года. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом говорится в материале на сайте издания.
Журнал Time назвал создателей известных систем искусственного интеллекта людьми года.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом говорится в материале на сайте издания.
Сообщается, что в список попали американский миллиардер и предприниматель Илон Маск, создатель корпорации Meta Марк Цукерберг, а также глава компании OpenAI, создавшей нейросеть ChatGPT, Сэм Альтман.
Также звание человека года получил генеральный директор американской компании-разработчика программного обеспечения Nvidia Дженсен Хуанг.
