Джейхун Байрамов обсудил с Президентом Венгрии расширение стратегического партнерства

В ходе рабочего визита в Венгрию министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов был принят Президентом Венгрии Тамашем Шуйоком.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в министерство иностранных дел.

Отмечено, что встреча стала ценной возможностью для обмена мнениями по динамичной повестке двустороннего сотрудничества и оценки прогресса, достигнутого в последние годы. Стороны обсудили расширение стратегического партнерства в ключевых областях, включая торговлю, инвестиции, энергетическую безопасность,"зеленые" технологии, транспортную взаимосвязанность, образование и культурный обмен.

В ходе встречи была подчеркнута важность непрерывного политического диалога и контактов на высоком уровне для укрепления взаимовыгодных отношений между Азербайджаном и Венгрией.

Темой обсуждений также были постконфликтные реалии в регионе, процесс нормализации между Азербайджаном и Арменией, а также работы по восстановлению освобожденных территорий Азербайджана.

Стороны отметили растущее сотрудничество в рамках региональных и многосторонних структур и подчеркнули общую приверженность дальнейшему укреплению сотрудничества.