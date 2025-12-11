Массовое отравление в школе в Баку

11 декабря восемь учеников школы №14 в Баку почувствовали недомогание по неизвестной причине. У школьников наблюдались общая слабость и признаки тошноты.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в школе.

Отмечается, что руководство учебного заведения незамедлительно вызвало скорую медицинскую помощь, и учащиеся были доставлены в соответствующее медицинское учреждение.

Также руководство школы проинформировало об инциденте соответствующие государственные структуры и родителей учеников.

Предварительное расследование показало, что один из школьников по дороге на урок приобрел в близлежащем магазине жевательную резинку и поделился ею с одноклассниками. Предполагается, что именно жевательная резинка могла стать причиной ухудшения самочувствия детей.

По факту происшествия соответствующие государственные органы начали расследование.

Указанные учащиеся прошли необходимое обследование и соответствующие медицинские процедуры. Сообщается, что их состояние удовлетворительное.