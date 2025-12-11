Массовое отравление в школе в Баку
11 декабря восемь учеников школы №14 в Баку почувствовали недомогание по неизвестной причине. У школьников наблюдались общая слабость и признаки тошноты.
Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в школе.
Отмечается, что руководство учебного заведения незамедлительно вызвало скорую медицинскую помощь, и учащиеся были доставлены в соответствующее медицинское учреждение.
Также руководство школы проинформировало об инциденте соответствующие государственные структуры и родителей учеников.
Предварительное расследование показало, что один из школьников по дороге на урок приобрел в близлежащем магазине жевательную резинку и поделился ею с одноклассниками. Предполагается, что именно жевательная резинка могла стать причиной ухудшения самочувствия детей.
По факту происшествия соответствующие государственные органы начали расследование.
Указанные учащиеся прошли необходимое обследование и соответствующие медицинские процедуры. Сообщается, что их состояние удовлетворительное.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре