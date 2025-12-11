Али Асадов прибыл в Туркменистан

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов 11 декабря прибыл с рабочим визитом в Туркменистан.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на Кабинет министров.

В международном аэропорту Ашхабада премьер-министра А. Асадова встретили заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Мамметхан Чакыев и другие официальные лица.