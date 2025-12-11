https://news.day.az/politics/1801679.html Али Асадов прибыл в Туркменистан - ФОТО Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов 11 декабря прибыл с рабочим визитом в Туркменистан. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на Кабинет министров. В международном аэропорту Ашхабада премьер-министра А.
Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов 11 декабря прибыл с рабочим визитом в Туркменистан.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на Кабинет министров.
В международном аэропорту Ашхабада премьер-министра А. Асадова встретили заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Мамметхан Чакыев и другие официальные лица.
