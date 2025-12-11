https://news.day.az/politics/1801679.html

Али Асадов прибыл в Туркменистан - ФОТО

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов 11 декабря прибыл с рабочим визитом в Туркменистан. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на Кабинет министров. В международном аэропорту Ашхабада премьер-министра А.