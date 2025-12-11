Эти лица в Азербайджане смогут выйти в отпуск почти на 50 дней

В Азербайджане планируется внесение изменений в список лиц, имеющих право на отпуск продолжительностью 46 календарных дней по линии особых заслуг.

Как сообщает Day.Az, данное положение отражено в законопроекте о внесении изменений в Трудовой кодекс, обсуждённом 3 декабря на онлайн-заседании Комитета Милли Меджлиса по региональным вопросам.

Согласно документу, следующим категориям работников будет предоставляться отпуск продолжительностью не менее 46 календарных дней: