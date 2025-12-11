https://news.day.az/society/1801661.html Эти лица в Азербайджане смогут выйти в отпуск почти на 50 дней В Азербайджане планируется внесение изменений в список лиц, имеющих право на отпуск продолжительностью 46 календарных дней по линии особых заслуг.
В Азербайджане планируется внесение изменений в список лиц, имеющих право на отпуск продолжительностью 46 календарных дней по линии особых заслуг.
Как сообщает Day.Az, данное положение отражено в законопроекте о внесении изменений в Трудовой кодекс, обсуждённом 3 декабря на онлайн-заседании Комитета Милли Меджлиса по региональным вопросам.
Согласно документу, следующим категориям работников будет предоставляться отпуск продолжительностью не менее 46 календарных дней:
- Работникам, получившим инвалидность вследствие защиты территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджанской Республики, событий 20 Января 1990 года, исполнения военной службы (служебных обязанностей) или исполнения военной службы (служебных обязанностей) на Чернобыльской АЭС.
- Работникам, которым присвоено звание ветерана войны за участие в боевых операциях за территориальную целостность Азербайджанской Республики.
- Работникам, проходившим военную службу в стране, где велись боевые действия.
- Работникам, награждённым высшей наградой Азербайджанской Республики.
