Крупнейшая за 12 лет забастовка в Португалии

В Португалии проходит 24-часовая всеобщая забастовка, первая за 12 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, акцию объявила конфедерация CGTP, позже к ней присоединился профсоюз UGT; она началась ночью при участии коммунальных служб и работников метро в Лиссабоне.

Забастовка затрагивает общественный транспорт, аэропорты, школы и больницы; перебои фиксируются в нескольких регионах.

Она стала реакцией на объявление правительством нового пакета трудовых мер, которое спровоцировало общенациональные протестные действия.