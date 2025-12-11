https://news.day.az/world/1801659.html Крупнейшая за 12 лет забастовка в Португалии - ВИДЕО Крупнейшие профсоюзы Португалии объявили общенациональную забастовку против реформ рынка труда, что вызвало сбои в работе ключевых государственных служб.
Крупнейшая за 12 лет забастовка в Португалии - ВИДЕО
В Португалии проходит 24-часовая всеобщая забастовка, первая за 12 лет.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, акцию объявила конфедерация CGTP, позже к ней присоединился профсоюз UGT; она началась ночью при участии коммунальных служб и работников метро в Лиссабоне.
Забастовка затрагивает общественный транспорт, аэропорты, школы и больницы; перебои фиксируются в нескольких регионах.
Она стала реакцией на объявление правительством нового пакета трудовых мер, которое спровоцировало общенациональные протестные действия.
