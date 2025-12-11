Названы второстепенные задачи «американских Шахедов»

Американские дроны-камикадзе Low-Cost Uncrewed Combat Attack System (LUCAS), которые являются усовершенствованной копией иранских Shahed-136 ("Шахед-136"), способны выполнять разведывательные задачи.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, второстепенную функцию аппаратов назвало издание TWZ.

"Помимо нанесения ударов, беспилотники LUCAS, оснащенные установленными в носовой части подвижными камерами, также могут быть использованы для ведения разведки, наблюдения и рекогносцировки", - говорится в публикации.

По словам автора, дрон стоимостью около 35 тысяч долларов может стать доступной и привлекательной разведывательной платформой.