Китай успешно запустил крупнейший в мире БПЛА тяжелого класса

Китайский тяжелый беспилотный летательный аппарат "Цзютянь" успешно завершил свой первый полет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на Китайскую корпорацию авиационной промышленности (AVIC).

"Беспилотный летательный аппарат "Цзютянь" завершил свою первую миссию в северо-западной провинции Шэньси на северо-западе Китая", - говорится в материале.

Подтверждается, что длина крыла БПЛА составляет 16,35 м и размах - 25 м. Максимальная взлетная масса беспилотника составляет 16 т, а грузоподъемность - 6 тыс. кг. "Цзютянь" может работать автономно до 12 часов, а дальность его полета - 7 тыс. км.

"БПЛА может быть использован для выполнения самых разных задач, включая точную доставку тяжелых грузов в отдаленные регионы, возобновление экстренной связи, оказание помощи при стихийных бедствиях, а также предоставление услуг в области географической съемки, оценки ситуации во время стихийных бедствий и поисках полезных ископаемых", - отметили в агентстве.

"Цзютянь" был впервые представлен на выставке Airshow China 2024 в городе Чжухай. Он считается крупнейшим в мире высотным дроном тяжелого класса, разработанным для повышения боевой эффективности роевых операций Народно-освободительной армии Китая (НОАК). БПЛА имеет восемь точек подвески для управляемых бомб, ракет класса "воздух - воздух" и противокорабельных ракет, а также для ударных беспилотников. В его фюзеляже также можно разместить более сотни небольших дронов, предназначенных для запуска с целью подавления ПВО противника.