В Баку состоялся торжественный вечер, посвященный 150-летию выдающегося государственного деятеля Фатали хана Хойского

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся торжественный вечер, посвященный 150-летию со дня рождения выдающегося азербайджанского политического и государственного деятеля Фатали хана Хойского, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

Фатали хан Хойский занимает особое место в истории азербайджанского народа. Он был одним из основателей и первым премьер-министром Азербайджанской Демократической Республики (1918-1920), сыгравшим значительную роль в формировании азербайджанской государственности.

Музыкальный вечер прошел под дирижерством Илахи Гусейновой в сопровождении Оркестра народных инструментов Азербайджана и хора Заслуженного коллектива Ансамбля песни и танца имени Фикрета Амирова. На сцене выступили солисты - заслуженные артисты Алмаз Оруджова, Фарид Алиев, Нурлана Абдуллаева и Хайям Мамедов (кяманча), а также Талех Яхьяев, Нурлан Азизбейли, Ряван Гачаев, Рявана Гурбанова, Хатира Керимова (саз).

В программе прозвучали произведения таких композиторов, как Узеира Гаджибейли - "Джанги", Полад Бюльбюльоглу - "Мой Азербайджан" и "Танец воинов" из балета "Любовь и смерть", Эмин Сабитоглу - песня из фильма "Деде Горгуд", народная песня "Ай Лачин", Алибаба Мамедов - "Худаяр теснифи", Ниязи - "Песня Родины", Дадаш Дадашов - "Прекрасная", а также другие произведения азербайджанских композиторов.

Каждое музыкальное произведение, прозвучавшее в этот вечер, стало выражением не только высокого искусства, но и глубокой благодарности и уважения к светлой памяти великой личности Фатали хана Хойского.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az