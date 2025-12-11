Азербайджан - ключевой стратегический партнер Грузии

Встреча глав правительств Азербайджана и Грузии в Ашхабаде была очень плодотворной. В рамках этих встреч были обсуждены основные темы, связанные с торгово-экономическими связями и экономическим развитием Грузии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом журналистам заявила в Ашхабаде министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.

Министр отметила, что на встрече была выражено удовлетворение развитием азербайджано-грузинского стратегического партнерства в торгово-экономической, инвестиционной, транспортной, нефтегазовой сферах, в области "зеленой" энергии, гуманитарной и других областях.

По ее словам, существует двусторонняя повестка, имеющая исключительное значение. Бочоришвили сказала, что важно обсуждение политических и экономических отношений между странами на самом высоком уровне.

"Азербайджан является для Грузии важным стратегическим партнером, и эти тесные связи требуют постоянного политического диалога на высоком уровне", - заявила глава ведомства.