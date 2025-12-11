В Нахчыване будет создан масштабный Парк Победы

В соответствии с новым генеральным планом города Нахчывана в целях увековечивания памяти шехидов будет создан масштабный Парк Победы.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo", об этом заявил полномочный представитель Президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Джейхун Джалилов во время встречи с семьями шехидов и ветеранами.

По его словам, работа по созданию мемориальных объектов будет продолжена и в районах автономной республики.

"Азербайджанский народ всегда будет помнить героизм своих сыновей, передавать будущим поколениям их мужество и преданность Родине, и с глубоким уважением чтить светлую память шехидов", - добавил Джалилов.

Напомним, что 11 декабря полномочный представитель Президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Джейхун Джалилов встретился с семьями шехидов и гази. На встрече было подчеркнуто, что по поручению Президента Ильхама Алиева последовательно реализуются меры, направленные на укрепление социальной защиты семей шехидов, ветеранов и инвалидов войны, и аналогичная работа проводится в Нахчыване.