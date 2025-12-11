Трамп очень сильно разочарован

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в высшей степени разочарован обеими сторонами украинского конфликта.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом во время брифинга заявила представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

"Ему надоели встречи просто ради встреч. Он больше не хочет разговоров, он хочет действий, он хочет завершения этой войны", - отметила Левитт.

По ее словам, администрация Трампа потратила более 30 часов только за последние пару недель на встречи с россиянами, украинцами и европейцами и разговоры с ними.