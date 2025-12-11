Азербайджан способен укрепить влияние Авраамовых соглашений

Реальным кандидатом на вступление в Авраамовы соглашения в среднесрочной перспективе является Азербайджан.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в статье британского аналитическоо центра Bloomsbury Intelligence and Security Institute (BISI).

Аналитики отмечают, что недавнее присоединение Казахстана, вероятно, проложит путь для присоединения к Авраамовым соглашениям других государств с преимущественно мусульманским населением.

"Предполагаемое решение Азербайджана присоединиться может иметь отчетливый тюркский аспект. И Баку, и Астана строят свое сотрудничество на основе общей тюркской культурной идентичности, поэтому параллельные шаги в рамках Авраамских соглашений укрепят эти связи", - пишут эксперты.

В материале BISI также отмечается, что этот шаг может способствовать расширению действие Авраамовых соглашений.

"Этот шаг может превратить их из механизма нормализации отношений на Ближнем Востоке в более широкую пострегиональную дипломатическую структуру, имеющую значение за пределами региона. Более того, это укрепит авторитет соглашений как универсального инструмента взаимодействия со многими государствами", - говорится в статье.

Ранее мы сообщали о присоединении Казахстана к Авраамовым соглашениям - серии договоров о нормализации отношений с Израилем.