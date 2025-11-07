Казахстан присоединился к Авраамовым соглашениям

Президент США Дональд Трамп объявил о присоединении Казахстана к Авраамовым соглашениям - серии договоров о нормализации отношений с Израилем.

Как передает Day.Az, об этом написал президент США в соцсети Truth Social.

Американский лидер также выразил уверенность в том, что в дальнейшем число участников соглашений еще увеличится.

"Казахстан - первая страна за время моего второго президентского срока, которая присоединяется к Авраамовым соглашениям, первая из многих. Это важный шаг вперед в наведении мостов по всему миру", - написал президент США.

Он также пообещал "скоро" сообщить о проведении официальной церемонии подписания.

Отметим, что в ходе саммита с лидерами стран Центральной Азии в Белом доме Трамп встретился с президентами Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Туркменистана.

Трамп также сообщил, что состоялся телефонный разговор между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.