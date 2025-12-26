По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в Гянджинском детском доме состоялось новогоднее мероприятие

По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основателя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой было организовано праздничное мероприятие для воспитанников Гянджинского детского дома номер 4.

Как передает Day.Az, об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в Общественном объединении IDEA.

Сообщается, что во время праздничного мероприятия волонтеры Общественного объединения IDEA вручили детям подарки и провели с ними различные развлекательные игры. Это подарило детям радость и праздничное настроение накануне Нового года.

Отметим, что по инициативе Лейлы Алиевой в различных регионах нашей страны и в ряде стран мира регулярно реализуются масштабные проекты, охватывающие гуманитарную, образовательную, медицинскую, социальную, экологическую и другие сферы. Одним из главных направлений этих инициатив является организация праздничных мероприятий, особенно во время праздников, в детских домах, интернатах, а также для детей, нуждающихся в лечении и уходе. Подобные мероприятия регулярно организуются для того, чтобы подарить радость, праздничное настроение детям, лишенным опеки и нуждающимся в еще большей заботе.