В видеокарте Nvidia нашли неисправимый производственный дефект

Владелец видеокарты ROG Matrix Platinum GeForce RTX 5090 30th Anniversary Edition стоимостью примерно $4000 обнаружил в новинке производственный дефект.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, на форуме Reddit он сообщил, что разъем питания на плате смещен вправо относительно отверстия в корпусе, что делает невозможным корректное подключение стандартного кабеля.

В ответ на обращение в техническую поддержку Asus (ROG является игровым суббрендом данной компании, - "Газета.Ru") заявили, что смещение является частью оригинального дизайна, обусловленного конструктивными требованиями. Однако такое расположение создает риск неполного контакта, что может привести к перегреву и оплавлению разъема.

Карта также оснащена альтернативным ножевым разъемом для прямого подключения к совместимым материнским платам серии BTF, но это не решает проблему для пользователей без такого оборудования. Asus предложил владельцу вернуть товар в течение 30 дней, что пользователь и планирует сделать. Компания не предоставила рекомендаций по использованию совместимых кабелей питания.