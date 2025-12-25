Баку ожидает быстрого решения вопросов компенсаций в связи с крушением самолета AZAL

В Баку ожидают завершения расследования трагедии декабря прошлого года и рассчитывают на скорейшее урегулирование вопросов, связанных с выплатой компенсаций и привлечением виновных к ответственности.

Как передает Day.Az, об этом в интервью "Ленте.ру" заявил посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев.

"Рассчитываем на то, что все вопросы, связанные с выплатой финансовых компенсаций и привлечения к ответственности лиц, виновных в этой трагедии, будут урегулированы в кратчайшие сроки, в духе отношений стратегического партнерства и союзнического взаимодействия, которые связывают наши страны. Сделанные 9 октября в Душанбе заявления и достигнутые договоренности являются важным шагом в этом направлении", - сказал дипломат.

Посол также напомнил слова Президента Азербайджана Ильхама Алиева о развитии двусторонних отношений Москвы и Баку: "В этом году они успешно развивались практически по всем направлениям. Где-то быстрее, где-то медленнее, но без отката назад", - подчеркнул он.

Фундаментальным вопросом двусторонних отношений сегодня, отметил посол, является "скорейшее и справедливое урегулирование всех вопросов, связанных с прошлогодней декабрьской трагедией".