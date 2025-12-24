Крепкая семья, здоровая мораль и социальная справедливость лежат в основе государственной политики Президента Ильхама Алиева

Крепкая семья, здоровая мораль и социальная справедливость находятся в центре государственной политики, определенной Президентом Ильхамом Алиевым.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила председатель Государственного комитета по вопросам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова во время своего выступления на II Форуме религиозных деятелей Азербайджана.

Напомнив, что Азербайджанская Республика является светским государством, она отметила:

"Однако этот секуляризм не означает отступления от национальных и духовных ценностей. Напротив, установление отношений между религией и государством на сбалансированной, конституционной основе обеспечивает стабильность нашего общества, многокультурную гармонию и уважение человеческого достоинства.

Проведение этого престижного мероприятия во второй раз в соответствии с политической линией, установленной Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, является ярким выражением высокого значения, придаваемого развитию отношений между государством и религией в нашей стране на основе конституционных принципов и защиты таких основополагающих ценностей, как секуляризм и свобода совести".

Председатель комитета сказала, что Азербайджан исторически был уникальным местом, где различные религии и культуры сосуществовали в мире, взаимном уважении и доверии.

"Закрепленная в Конституции Азербайджана модель светского государства, гарантия свободы вероисповедания и равноправное и справедливое отношение государства ко всем религиям составляют правовую основу этой традиции. Эта модель до сих пор является успешным примером, который с интересом изучается в региональном и глобальном масштабе", - подчеркнула Б.Мурадова.