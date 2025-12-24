https://news.day.az/officialchronicle/1804839.html Премьер-министр Грузии позвонил Президенту Ильхаму Алиеву 24 декабря премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
24 декабря Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Премьер-министр Грузии поздравил Президента Ильхама Алиева с днем рождения, пожелал ему новых успехов в президентской деятельности и крепкого здоровья.
Глава нашего государства поблагодарил за оказанное внимание и поздравление.
В ходе беседы было подчеркнуто успешное развитие двусторонних отношений, основанных на принципах дружбы и добрососедства, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества.
