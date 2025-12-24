США отложили введение пошлин на китайские микросхемы - названы сроки
Администрация Президента США Дональда Трампа объявила о переносе введения пошлин на импорт китайских полупроводников до июня 2027 года.
Как сообщает Day.Az, в официальных документах отмечается, что ставка пошлины будет объявлена минимум за 30 дней до вступления в силу, после завершения годичного расследования по статье 301, касающейся недобросовестной торговой практики Китая в отношении экспорта "устаревших" микросхем или микросхем устаревших технологий в США.
"Стремление Китая к доминированию в полупроводниковой промышленности является необоснованным, создает препятствия или ограничивает торговлю США и, следовательно, требует принятия мер", - говорится в заявлении представителя США по торговле.
Отмечается, что перенос пошлин даст компаниям время для подготовки и позволит минимизировать влияние на американский рынок микросхем.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре