В Азербайджане вводятся новые правила для судей

Образец служебного удостоверения судей будет утверждаться Судебно-правовым советом и вручается председателем этого совета.

Как сообщает Day.Az, этот вопрос отражен в законопроекте о внесении изменений в "Закон о судах и судьях", который обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, судья получает служебное удостоверение, образец которого утвержден Судебно-правовым советом. Удостоверение вручается председателем Совета и является документом, подтверждающим статус и должность судьи.

Судья использует служебное удостоверение в течение всего срока своих полномочий. В случае изменения фамилии, имени, отчества или должности судьи, окончания срока действия удостоверения, а также в случае утраты или порчи удостоверения судье выдается новое.

При прекращении полномочий судьи служебное удостоверение возвращается в Судебно-правовой совет.

Согласно действующему законодательству, судьи уже получают служебные удостоверения, подтверждающие их статус. Ранее образцы таких удостоверений утверждались Милли Меджлисом.

Законопроект о внесении изменений в "Закон о Судебно-правовом совете" предусматривает, что теперь именно Совет будет утверждать образец служебного удостоверения судьи.

Кроме того, законопроект предлагает отменить Закон "О служебном удостоверении судей" и соответствующее Положение с тем же названием.

Законопроект был поставлен на голосование и принят в третьем чтении.

Отмечается, что аналогичный подход ранее применялся к служебным удостоверениям работников прокуратуры. Так, Закон "О служебном удостоверении работников прокуратуры" и соответствующее Положение были отменены, а образец служебного удостоверения работников прокуратуры теперь утверждается Генеральным прокурором.