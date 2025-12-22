В Шуше проходит праздничная ярмарка

По случаю 31 Декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года в городе Шуша в "Цветочном саду", проходит праздничная ярмарка.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, она продлится до 3 января. Кроме того, 31 декабря в 17:00 будет организована концертная программа.