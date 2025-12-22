Еще три линии BakuBus перейдут на NFC-платежи

К завтрашнему дню технология NFC будет внедрена еще на трех линиях BakuBus.

Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос Trend сообщили в компании "K Group Bakikart".

Согласно информации, система оплаты NFC в дальнейшем охватит все автобусы BakuBus.

"Если тестовая фаза будет успешно завершена, на следующем этапе система NFC будет внедрена и в автобусах других операторов", - сообщили в "K Group Bakikart".

Следует отметить, что впервые в Баку внедрение механизма безналичной оплаты на автобусных маршрутах с использованием всех местных банковских карт, поддерживающих систему NFC, а также Apple Pay и Google Pay, началось 20 декабря и осуществляется в рамках пилотной фазы проекта.