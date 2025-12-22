https://news.day.az/society/1804250.html Азербайджанская певица вышла на свободу Певица Дениз Асадова была освобождена на основании акта амнистии. Как сообщает Day.Az, сегодня она вышла на свободу из исправительного учреждения № 4. Отметим, что ранее Дениз Асадова была осуждена в порядке частного обвинения за мошенничество, а также за оскорбление и клевету в отношении нескольких лиц.
Азербайджанская певица вышла на свободу
Певица Дениз Асадова была освобождена на основании акта амнистии.
Как сообщает Day.Az, сегодня она вышла на свободу из исправительного учреждения № 4.
Отметим, что ранее Дениз Асадова была осуждена в порядке частного обвинения за мошенничество, а также за оскорбление и клевету в отношении нескольких лиц.
За оскорбление и клевету в адрес адвоката Асима Аббасова приговором Бинагадинского районного суда она была лишена свободы сроком на 7 месяцев. Позднее срок наказания был увеличен в связи с оскорблением и клеветой в отношении ещё одного лица.
