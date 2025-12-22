Азербайджанская певица вышла на свободу

Певица Дениз Асадова была освобождена на основании акта амнистии.

Как сообщает Day.Az, сегодня она вышла на свободу из исправительного учреждения № 4.

Отметим, что ранее Дениз Асадова была осуждена в порядке частного обвинения за мошенничество, а также за оскорбление и клевету в отношении нескольких лиц.

За оскорбление и клевету в адрес адвоката Асима Аббасова приговором Бинагадинского районного суда она была лишена свободы сроком на 7 месяцев. Позднее срок наказания был увеличен в связи с оскорблением и клеветой в отношении ещё одного лица.