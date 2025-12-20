Индия увеличила инвестиции в экономику Азербайджана

В январе-сентябре текущего года объем прямых иностранных инвестиций из Индии в Азербайджан составил 38,96 миллиона долларов США.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 6,7 миллиона долларов, или на 20,9%, больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Доля инвестиций из Индии в общем объеме прямых иностранных инвестиций в Азербайджан составила 0,8%. Для сравнения, за первые девять месяцев 2024 года объем индийских инвестиций в страну составлял 32,211 миллиона долларов США.

Отмечается, что в целом за январь-сентябрь 2025 года прямые иностранные инвестиции в экономику Азербайджана превысили 4,736 миллиарда долларов США. Это на 213,485 миллиона долларов, или на 4,7%, больше по сравнению с тем же периодом 2024 года.