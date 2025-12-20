Новые правила посещения одного из самых известных фонтанов мира

С 1 февраля туристы, посещающие Рим, будут обязаны платить 2 евро за вход к фонтану Треви. Для жителей города вход останется бесплатным.

Как сообщает Day.Az, мэр Рима Роберто Квалтьери заявил на пресс-конференции, что в столице в целом шесть известных туристических объектов станут платными. В этот список входят фонтан Треви (передняя часть бассейна), а также музеи Виллы Максенция, Наполеона, Карло Баракко, Пилотти и Каноника.

По его словам, символический сбор с туристов позволит пополнить городской бюджет примерно на 6,5 миллиона евро в год. Вход к фонтану Треви будет платным с 09:00 до 22:00, в другое время посещение останется бесплатным.

Власти сообщают, что за последний год фонтан Треви посетили около 9 миллионов туристов, при этом ежедневно его осматривают от 30 до 70 тысяч человек. Чтобы снизить чрезмерный поток туристов, с января введено ограничение: одновременно на территорию может входить не более 400 человек.

Фонтан Треви, построенный в XVIII веке архитектором Николо Сальви, считается редким образцом барокко и благодаря съемкам в романтических фильмах получил прозвище "Фонтан любви".