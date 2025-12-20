Токаев призвал японские компании вкладываться в Средний коридор

Участие японских компаний в развитии инфраструктуры Среднего коридора станет полезным.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Акорду, об этом Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил на первом саммите Диалога "Центральная Азия - Япония".

"Приветствуем решение Правительства Японии принять участие в совершенствовании таможенных процедур в порту Актау на Каспийском море.

Полагаем полезным будущее участие японских компаний в развитии железнодорожной, портовой, автомобильной и логистической инфраструктуры вдоль Среднего коридора", - сказал он.

Напомним, что Средний коридор представляет собой транспортный торговый маршрут, проходящий через ряд стран региона и соединяющий Азию с Европой. Он служит альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и пролегает через страны Центральной Азии, такие как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Затем он пересекает Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, после чего выходит в Европу. Средний коридор - это сухопутный маршрут, который минует более длинные морские пути, связывая восточные районы Азии, включая Китай, с Европой.