Камера Galaxy S25 FE оказалась хуже, чем у предшественника

Возможности камеры смартфона Samsung Galaxy S25 FE получили достаточно низкую оценку профильных экспертов из лаборатории DxOMark по итогу тестирования устройства. Гаджет получил 118 баллов, что даже меньше, чем у прошлогодней модели, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Для сравнения, предыдущая модель, Galaxy S24 FE, набирала 133 балла. Однако с тех пор DxOMark пересмотрела методику оценки. Тем не менее даже с учетом обновленных критериев результат Galaxy S25 FE выглядит слабым на фоне других устройств бренда. Так, Galaxy S25 Edge по той же методике получил 140 баллов.

В отчете DxOMark отмечается ряд недостатков камер Galaxy S25 FE, включая нестабильную экспозицию, ошибки баланса белого, повышенный уровень шума и ограниченную детализацию. К преимуществам отнесли высокую детализацию фото и видео при хорошем освещении и широкий динамический диапазон видеосъемки.

По совокупности результатов смартфон оказался одним из аутсайдеров среди моделей, протестированных по новой системе оценки, уступив лишь среднебюджетному Galaxy A56, который набрал 114 баллов.