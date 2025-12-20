https://news.day.az/society/1803978.html В Азербайджане 13-летняя девочка умерла от отравления угарным газом В Геранбойском районе произошел несчастный случай. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, жительница села Мешедигаралар Н.Джафарова 2012 г.р. умерла в ванной комнате дома от отравления угарным газом. По факту ведется расследование.
В Азербайджане 13-летняя девочка умерла от отравления угарным газом
В Геранбойском районе произошел несчастный случай.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, жительница села Мешедигаралар Н.Джафарова 2012 г.р. умерла в ванной комнате дома от отравления угарным газом.
По факту ведется расследование.
