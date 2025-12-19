Езда на мопеде без шлема обойдется в 40 манатов - новый штраф
За нарушение правил использования ремней безопасности, мотошлемов, световых приборов и звуковых сигналов будут установлены новые штрафы.
Как сообщает Day.Az, данный вопрос отражен в законопроекте о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, рассмотренном на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.
Согласно проекту, за управление мопедом без надетого или не застегнутого мотошлема, а также за перевозку на мопеде пассажиров без мотошлема либо с незастегнутым шлемом будет предусмотрен штраф в размере 40 манатов.
Кроме того, штрафы будут применяться к лицам, управляющим велосипедом, велосипедом с подвесным двигателем и другими транспортными средствами с аналогичными характеристиками (за исключением мопедов), за нарушение правил дорожного движения.
В частности, штраф в размере 40 манатов предусмотрен за:
- несоблюдение сигналов светофора или регулировщика;
- перевозку пассажиров или грузов, препятствующих управлению транспортным средством;
- нарушение требований дорожных знаков или дорожной разметки;
- управление транспортным средством без удержания руля либо с нарушением правил использования защитных шлемов;
- эксплуатацию неисправного транспортного средства;
- создание препятствий движению пешеходов;
- непредоставление преимущества в движении транспортным средствам, имеющим приоритет.
Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.
