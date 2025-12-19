В Британии придумали «вечные» чехлы для iPhone

Британская дизайн-студия Gomi представила линейку "вечных" чехлов для iPhone, ориентированную на снижение отходов и переосмысление рынка мобильных аксессуаров.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, стоимость одного чехла составляет $74 с учетом бесплатной пожизненной гарантией, сообщает Creative Boom.

Проект позиционируется как альтернатива массовому производству одноразовых аксессуаров. По оценке Gomi, ежегодно в мире утилизируется около 50 млн кг чехлов для смартфонов, и подавляющее большинство из них не подлежит переработке. На этом фоне компания делает ставку на замкнутый цикл использования материалов.

Чехлы изготавливаются вручную из переработанного пластика, при этом каждый экземпляр имеет уникальный внешний вид. В рамках пожизненной гарантии Gomi обязуется бесплатно отремонтировать поврежденный кейс и вернуть его владельцу.

Кроме того, компания предлагает услугу обновления аксессуара при смене смартфона: старый чехол можно отправить обратно, после чего из него изготовят новый, адаптированный под габариты актуального iPhone. Стоимость обновления составляет $27.

На старте представлена чехлами для семи моделей iPhone - от iPhone 16 до iPhone 17 Pro Max. Gomi также выпускает экологичные пауэрбанки, портативные колонки и другие аксессуары.