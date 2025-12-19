Можно ли в Азербайджане получить трудовой стаж по уходу за ребенком?

С 1 января 2026 года вступают в силу изменения в пенсионном законодательстве России, касающиеся расчета периодов ухода за ребенком, которые затронут миллионы семей.

Согласно новым правилам, время ухода за ребенком до 1,5 лет после рождения будет полностью учитываться в страховом стаже родителя. Ранее этот стаж суммировался максимум до шести лет. Независимо от количества детей, все периоды ухода будут включаться при расчете стажа и пенсии, что позволит родителям увеличить страховой стаж и в будущем получать более высокую пенсию.

Кроме того, порядок учета трудового стажа для родителей близнецов и многодетных родителей пересмотрен: за эти периоды теперь будут начисляться пенсионные баллы. Расширяется также начисление баллов за третий, четвертый и последующие годы ухода за ребенком. Пенсии будут одновременно увеличиваться за счет ежегодной индексации.

Известно, что население России сокращается уже многие годы. Так, в 2024 году число рождений снизилось примерно до 1,22 миллиона, что значительно меньше количества смертей. В результате естественное приращение составило около 596 тысяч человек, что привело к уменьшению, а не росту населения. К началу 2025 года численность населения России оценивалась примерно в 146,03 миллиона человек. По прогнозам, в период 2023-2025 годов естественное приращение будет составлять около 500-600 тысяч человек в год. Если сокращение продолжится, население страны может снизиться примерно до 138,8 миллиона к 2046 году.

Для повышения рождаемости в России принимаются соответствующие законы.

Демографическая структура Азербайджана также постепенно меняется. Если раньше большинство населения составляли молодые люди, то сейчас растет доля пожилых граждан. Статистические данные подтверждают эту тенденцию. Согласно докладу ООН "Перспективы мирового населения" и другим прогнозам, в 2024 году ежегодный прирост населения в Азербайджане составит около 0,6%, однако к 2050 году темпы роста значительно снизятся, а доля пожилых людей увеличится. Ожидается более быстрый рост числа граждан старше 65 лет, тогда как численность трудоспособного населения (15-64 лет) с конца 2030-х годов, по прогнозам, начнет сокращаться. В результате структура населения Азербайджана в ближайшем будущем будет смещаться в сторону стареющего общества.

Насколько реалистично внедрение в Азербайджане аналогичного закона, принятого в России?

В беседе с Day.Az экономист Асиф Ибрагимов отметил, что в Азербайджане также действуют льготы для многодетных семей:

"Многодетные семьи, особенно женщины с более чем пятью детьми, получают государственную социальную поддержку. Женщинам этой категории выплачивается ежемесячное пособие в размере 140 манатов за каждого ребенка. Ранее пособие составляло 105 манатов, затем было увеличено до 140 манатов. Оно выплачивается до достижения ребенком 18 лет. Кроме того, предусмотрено единовременное пособие в размере 600 манатов при рождении ребенка и ежемесячное пособие до достижения ребенком одного года. Эти выплаты распространяются на все семьи, соответствующие установленным условиям, включая многодетные", - сказал он.

Асиф Ибрагимов отметил, что Россия уже несколько лет определяет приоритеты по увеличению населения и внедряет ряд мер поддержки.

"Ранее учитывался трудовой стаж матерей, воспитывающих детей до определенного возраста, а также выплачивались пособия в зависимости от количества детей. Согласно новому законопроекту, к этим механизмам добавлено увеличение государственной поддержки при оформлении ипотеки и кредитов. Эти меры являются шагами государства по стимулированию рождаемости и решению демографических проблем", - отметил он.

Эксперт подчеркнул, что в Азербайджане есть схожие элементы в законодательстве, но подход отличается.

"Азербайджан пока не ставит перед собой столь конкретную цель по улучшению демографической ситуации. Ни правительству, ни профильным органам не была обозначена такая задача. При этом за последние 50 лет число рождений в стране значительно сократилось, и применение подобных мер могло бы быть полезным", - добавил Ибрагимов.